Wrapped Elephant (WELEPHANT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0053279 $ 0.0053279 $ 0.0053279 Κατώτ. 24H $ 0.00550508 $ 0.00550508 $ 0.00550508 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0053279$ 0.0053279 $ 0.0053279 Υψηλ. 24H $ 0.00550508$ 0.00550508 $ 0.00550508 Υψηλή συνέχεια $ 0.00642276$ 0.00642276 $ 0.00642276 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00465357$ 0.00465357 $ 0.00465357 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.26% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.86%

Wrapped Elephant (WELEPHANT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00541889. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WELEPHANT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0053279 και ενός υψηλού $ 0.00550508, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WELEPHANT είναι $ 0.00642276, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00465357.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WELEPHANT έχει αλλάξει κατά -0.26% την τελευταία ώρα, -0.50% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 172.66K$ 172.66K $ 172.66K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 172.66K$ 172.66K $ 172.66K Προμήθεια Κυκλοφορίας 31.81M 31.81M 31.81M Συνολικός Όγκος 31,812,084.9349925 31,812,084.9349925 31,812,084.9349925

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Elephant είναι $ 172.66K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WELEPHANT είναι 31.81M, με συνολική προσφορά 31812084.9349925. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 172.66K