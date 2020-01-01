Wrapped eETH (WEETH) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Wrapped eETH (WEETH), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Wrapped eETH (WEETH) Ether.fi's eETH is a decentralized, non-custodial liquid staking token that enables Ethereum holders to earn staking rewards while maintaining full liquidity and control over their assets. eETH along with its wrapped non-rebasing version, weETH, integrates seamlessly with the Ethereum ecosystem, offering users a flexible and secure way to contribute to network validation and participate in the DeFi space. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.ether.fi/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper Αγοράστε WEETH τώρα!

Wrapped eETH (WEETH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Wrapped eETH (WEETH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 12.25B $ 12.25B $ 12.25B Συνολική προμήθεια: $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 12.25B $ 12.25B $ 12.25B Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 5,124.17 $ 5,124.17 $ 5,124.17 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 1,505.24 $ 1,505.24 $ 1,505.24 Τρέχουσα τιμή: $ 4,724.67 $ 4,724.67 $ 4,724.67 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Wrapped eETH (WEETH)

Tokenomics Wrapped eETH (WEETH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Wrapped eETH (WEETH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WEETH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WEETH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WEETH, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WEETH token!

