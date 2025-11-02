Wrapped DOR (WDOR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00916377$ 0.00916377 $ 0.00916377 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00013164$ 0.00013164 $ 0.00013164 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +11.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +11.70%

Wrapped DOR (WDOR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00295357. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WDOR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WDOR είναι $ 0.00916377, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00013164.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WDOR έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +11.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped DOR (WDOR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 73.84K$ 73.84K $ 73.84K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 73.84K$ 73.84K $ 73.84K Προμήθεια Κυκλοφορίας 25.00M 25.00M 25.00M Συνολικός Όγκος 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped DOR είναι $ 73.84K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WDOR είναι 25.00M, με συνολική προσφορά 25000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 73.84K