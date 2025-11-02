Wrapped BESC (WBESC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 2.91 $ 2.91 $ 2.91 Κατώτ. 24H $ 3.06 $ 3.06 $ 3.06 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 Υψηλ. 24H $ 3.06$ 3.06 $ 3.06 Υψηλή συνέχεια $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 Χαμηλότερη τιμή $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +4.88% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.07%

Wrapped BESC (WBESC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $3.06. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WBESC μεταξύ ενός χαμηλού $ 2.91 και ενός υψηλού $ 3.06, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WBESC είναι $ 5.37, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 2.91.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WBESC έχει αλλάξει κατά +4.88% την τελευταία ώρα, +1.09% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped BESC (WBESC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Προμήθεια Κυκλοφορίας 840.91K 840.91K 840.91K Συνολικός Όγκος 840,216.1052750841 840,216.1052750841 840,216.1052750841

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped BESC είναι $ 2.57M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WBESC είναι 840.91K, με συνολική προσφορά 840216.1052750841. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.57M