Τι είναι το WAPLAUSDT0

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 14.63M $ 14.63M $ 14.63M Συνολική προμήθεια: $ 14.56M $ 14.56M $ 14.56M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 14.56M $ 14.56M $ 14.56M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 14.63M $ 14.63M $ 14.63M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.988984 $ 0.988984 $ 0.988984 Τρέχουσα τιμή: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Αγοράστε WAPLAUSDT0 τώρα!

Tokenomics Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WAPLAUSDT0 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WAPLAUSDT0 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WAPLAUSDT0, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WAPLAUSDT0 token!

