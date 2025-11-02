Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Κατώτ. 24H $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Υψηλ. 24H $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Υψηλή συνέχεια $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Χαμηλότερη τιμή $ 0.988984$ 0.988984 $ 0.988984 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.14% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.19%

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.005. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAPLAUSDT0 μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.002 και ενός υψηλού $ 1.005, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAPLAUSDT0 είναι $ 1.029, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.988984.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAPLAUSDT0 έχει αλλάξει κατά +0.14% την τελευταία ώρα, +0.16% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.19% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 36.90M$ 36.90M $ 36.90M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 36.90M$ 36.90M $ 36.90M Προμήθεια Κυκλοφορίας 36.73M 36.73M 36.73M Συνολικός Όγκος 36,725,332.735782 36,725,332.735782 36,725,332.735782

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Plasma USDT0 είναι $ 36.90M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAPLAUSDT0 είναι 36.73M, με συνολική προσφορά 36725332.735782. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 36.90M