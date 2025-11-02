Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.998374 $ 0.998374 $ 0.998374 Κατώτ. 24H $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.998374$ 0.998374 $ 0.998374 Υψηλ. 24H $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Υψηλή συνέχεια $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Χαμηλότερη τιμή $ 0.956016$ 0.956016 $ 0.956016 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.06%

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.999931. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAPLAUSDE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.998374 και ενός υψηλού $ 1.001, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAPLAUSDE είναι $ 1.028, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.956016.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAPLAUSDE έχει αλλάξει κατά -0.04% την τελευταία ώρα, -0.02% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.66M$ 10.66M $ 10.66M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.66M$ 10.66M $ 10.66M Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.66M 10.66M 10.66M Συνολικός Όγκος 10,658,722.81842903 10,658,722.81842903 10,658,722.81842903

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Plasma USDe είναι $ 10.66M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAPLAUSDE είναι 10.66M, με συνολική προσφορά 10658722.81842903. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.66M