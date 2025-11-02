Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 4,685.64 Υψηλ. 24H $ 4,961.54 Υψηλή συνέχεια $ 5,982.55 Χαμηλότερη τιμή $ 4,471.57 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.28% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.83%

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $4,685.64. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAGNOWSTETH μεταξύ ενός χαμηλού $ 4,685.64 και ενός υψηλού $ 4,961.54, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAGNOWSTETH είναι $ 5,982.55, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 4,471.57.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAGNOWSTETH έχει αλλάξει κατά -0.28% την τελευταία ώρα, -0.66% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.83% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.74M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.74M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.44K Συνολικός Όγκος 1,438.160165382242

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Gnosis wstETH είναι $ 6.74M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAGNOWSTETH είναι 1.44K, με συνολική προσφορά 1438.160165382242. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.74M