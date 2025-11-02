Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 3,909.81 $ 3,909.81 $ 3,909.81 Κατώτ. 24H $ 4,140.43 $ 4,140.43 $ 4,140.43 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 3,909.81$ 3,909.81 $ 3,909.81 Υψηλ. 24H $ 4,140.43$ 4,140.43 $ 4,140.43 Υψηλή συνέχεια $ 5,023.11$ 5,023.11 $ 5,023.11 Χαμηλότερη τιμή $ 3,736.37$ 3,736.37 $ 3,736.37 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.28% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.39% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.39%

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $3,909.43. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAGNOWETH μεταξύ ενός χαμηλού $ 3,909.81 και ενός υψηλού $ 4,140.43, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAGNOWETH είναι $ 5,023.11, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 3,736.37.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAGNOWETH έχει αλλάξει κατά -0.28% την τελευταία ώρα, -0.69% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.39% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.06K 1.06K 1.06K Συνολικός Όγκος 1,059.434214922968 1,059.434214922968 1,059.434214922968

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Gnosis WETH είναι $ 4.14M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAGNOWETH είναι 1.06K, με συνολική προσφορά 1059.434214922968. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.14M