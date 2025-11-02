Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 130.57 $ 130.57 $ 130.57 Κατώτ. 24H $ 139.99 $ 139.99 $ 139.99 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 130.57$ 130.57 $ 130.57 Υψηλ. 24H $ 139.99$ 139.99 $ 139.99 Υψηλή συνέχεια $ 171.93$ 171.93 $ 171.93 Χαμηλότερη τιμή $ 118.89$ 118.89 $ 118.89 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.06% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.81% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.19%

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $131.4. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAGNOGNO μεταξύ ενός χαμηλού $ 130.57 και ενός υψηλού $ 139.99, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAGNOGNO είναι $ 171.93, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 118.89.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAGNOGNO έχει αλλάξει κατά -1.06% την τελευταία ώρα, -0.81% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.19% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 126.72K$ 126.72K $ 126.72K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 126.72K$ 126.72K $ 126.72K Προμήθεια Κυκλοφορίας 962.77 962.77 962.77 Συνολικός Όγκος 962.7706303033611 962.7706303033611 962.7706303033611

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Gnosis GNO είναι $ 126.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAGNOGNO είναι 962.77, με συνολική προσφορά 962.7706303033611. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 126.72K