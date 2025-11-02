Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 4,068.54 Υψηλ. 24H $ 4,125.62 Υψηλή συνέχεια $ 5,206.48 Χαμηλότερη τιμή $ 3,549.35 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.74%

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $4,095.14. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAETHWETH μεταξύ ενός χαμηλού $ 4,068.54 και ενός υψηλού $ 4,125.62, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAETHWETH είναι $ 5,206.48, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 3,549.35.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAETHWETH έχει αλλάξει κατά -0.17% την τελευταία ώρα, +0.12% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.74% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 147.64M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 147.64M Προμήθεια Κυκλοφορίας 36.06K Συνολικός Όγκος 36,053.82505771227

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Ethereum WETH είναι $ 147.64M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAETHWETH είναι 36.06K, με συνολική προσφορά 36053.82505771227. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 147.64M