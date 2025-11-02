Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Κατώτ. 24H $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Υψηλ. 24H $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Υψηλή συνέχεια $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Χαμηλότερη τιμή $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.07%

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.14. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAETHUSDT μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.14 και ενός υψηλού $ 1.14, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAETHUSDT είναι $ 1.23, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.033.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAETHUSDT έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +0.05% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 126.18M$ 126.18M $ 126.18M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 126.18M$ 126.18M $ 126.18M Προμήθεια Κυκλοφορίας 110.22M 110.22M 110.22M Συνολικός Όγκος 110,222,542.048906 110,222,542.048906 110,222,542.048906

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Ethereum USDT είναι $ 126.18M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAETHUSDT είναι 110.22M, με συνολική προσφορά 110222542.048906. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 126.18M