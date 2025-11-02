Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Κατώτ. 24H $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Υψηλ. 24H $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Υψηλή συνέχεια $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Χαμηλότερη τιμή $ 0.965606$ 0.965606 $ 0.965606 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.09%

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.15. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAETHUSDC μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.15 και ενός υψηλού $ 1.15, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAETHUSDC είναι $ 1.27, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.965606.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAETHUSDC έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +0.02% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.09% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 128.71M$ 128.71M $ 128.71M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 128.71M$ 128.71M $ 128.71M Προμήθεια Κυκλοφορίας 111.90M 111.90M 111.90M Συνολικός Όγκος 111,896,609.397826 111,896,609.397826 111,896,609.397826

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Ethereum USDC είναι $ 128.71M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAETHUSDC είναι 111.90M, με συνολική προσφορά 111896609.397826. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 128.71M