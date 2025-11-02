Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 4,631.64 $ 4,631.64 $ 4,631.64 Κατώτ. 24H $ 4,807.78 $ 4,807.78 $ 4,807.78 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 4,631.64$ 4,631.64 $ 4,631.64 Υψηλ. 24H $ 4,807.78$ 4,807.78 $ 4,807.78 Υψηλή συνέχεια $ 6,300.14$ 6,300.14 $ 6,300.14 Χαμηλότερη τιμή $ 3,160.66$ 3,160.66 $ 3,160.66 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.36% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.36%

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $4,723.96. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAETHLIDOWSTETH μεταξύ ενός χαμηλού $ 4,631.64 και ενός υψηλού $ 4,807.78, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAETHLIDOWSTETH είναι $ 6,300.14, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 3,160.66.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAETHLIDOWSTETH έχει αλλάξει κατά +0.03% την τελευταία ώρα, +0.37% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.95M$ 11.95M $ 11.95M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.95M$ 11.95M $ 11.95M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.53K 2.53K 2.53K Συνολικός Όγκος 2,529.156820529755 2,529.156820529755 2,529.156820529755

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH είναι $ 11.95M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAETHLIDOWSTETH είναι 2.53K, με συνολική προσφορά 2529.156820529755. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.95M