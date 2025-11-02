Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 3,889.56 $ 3,889.56 $ 3,889.56 Κατώτ. 24H $ 4,055.63 $ 4,055.63 $ 4,055.63 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 3,889.56$ 3,889.56 $ 3,889.56 Υψηλ. 24H $ 4,055.63$ 4,055.63 $ 4,055.63 Υψηλή συνέχεια $ 5,312.72$ 5,312.72 $ 5,312.72 Χαμηλότερη τιμή $ 1,900.47$ 1,900.47 $ 1,900.47 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.40% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.66%

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $3,953.17. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAETHLIDOWETH μεταξύ ενός χαμηλού $ 3,889.56 και ενός υψηλού $ 4,055.63, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAETHLIDOWETH είναι $ 5,312.72, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1,900.47.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAETHLIDOWETH έχει αλλάξει κατά -0.40% την τελευταία ώρα, +0.07% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M Προμήθεια Κυκλοφορίας 951.23 951.23 951.23 Συνολικός Όγκος 951.2336116133744 951.2336116133744 951.2336116133744

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Ethereum Lido WETH είναι $ 3.76M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAETHLIDOWETH είναι 951.23, με συνολική προσφορά 951.2336116133744. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.76M