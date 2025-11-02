Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Κατώτ. 24H $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 Υψηλ. 24H $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 Υψηλή συνέχεια $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Χαμηλότερη τιμή $ 0.920237$ 0.920237 $ 0.920237 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.06%

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.022. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAETHLIDOGHO μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.022 και ενός υψηλού $ 1.023, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAETHLIDOGHO είναι $ 1.11, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.920237.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAETHLIDOGHO έχει αλλάξει κατά -0.02% την τελευταία ώρα, +0.02% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 21.37M$ 21.37M $ 21.37M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 21.37M$ 21.37M $ 21.37M Προμήθεια Κυκλοφορίας 20.89M 20.89M 20.89M Συνολικός Όγκος 21,153,419.59572714 21,153,419.59572714 21,153,419.59572714

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Ethereum Lido GHO είναι $ 21.37M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAETHLIDOGHO είναι 20.89M, με συνολική προσφορά 21153419.59572714. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 21.37M