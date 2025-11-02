Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 4,731.13 $ 4,731.13 $ 4,731.13 Κατώτ. 24H $ 4,733.42 $ 4,733.42 $ 4,733.42 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 4,731.13$ 4,731.13 $ 4,731.13 Υψηλ. 24H $ 4,733.42$ 4,733.42 $ 4,733.42 Υψηλή συνέχεια $ 8,323.65$ 8,323.65 $ 8,323.65 Χαμηλότερη τιμή $ 4,293.25$ 4,293.25 $ 4,293.25 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.73%

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $4,732.07. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WABASWSTETH μεταξύ ενός χαμηλού $ 4,731.13 και ενός υψηλού $ 4,733.42, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WABASWSTETH είναι $ 8,323.65, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 4,293.25.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WABASWSTETH έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, +0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 153.24K$ 153.24K $ 153.24K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 153.24K$ 153.24K $ 153.24K Προμήθεια Κυκλοφορίας 32.38 32.38 32.38 Συνολικός Όγκος 32.38187733162093 32.38187733162093 32.38187733162093

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Base wstETH είναι $ 153.24K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WABASWSTETH είναι 32.38, με συνολική προσφορά 32.38187733162093. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 153.24K