Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 3,801.07 $ 3,801.07 $ 3,801.07 Κατώτ. 24H $ 4,015.61 $ 4,015.61 $ 4,015.61 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 3,801.07$ 3,801.07 $ 3,801.07 Υψηλ. 24H $ 4,015.61$ 4,015.61 $ 4,015.61 Υψηλή συνέχεια $ 7,104.16$ 7,104.16 $ 7,104.16 Χαμηλότερη τιμή $ 3,674.28$ 3,674.28 $ 3,674.28 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.43%

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $4,011.12. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WABASWETH μεταξύ ενός χαμηλού $ 3,801.07 και ενός υψηλού $ 4,015.61, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WABASWETH είναι $ 7,104.16, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 3,674.28.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WABASWETH έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.43% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Προμήθεια Κυκλοφορίας 265.28 265.28 265.28 Συνολικός Όγκος 265.519897875631 265.519897875631 265.519897875631

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Base WETH είναι $ 1.06M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WABASWETH είναι 265.28, με συνολική προσφορά 265.519897875631. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.06M