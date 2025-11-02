Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 Κατώτ. 24H $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Υψηλ. 24H $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Υψηλή συνέχεια $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 Χαμηλότερη τιμή $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.66% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.10%

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.11. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WABASUSDC μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.073 και ενός υψηλού $ 1.15, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WABASUSDC είναι $ 2.18, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.011.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WABASUSDC έχει αλλάξει κατά -0.66% την τελευταία ώρα, +0.02% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.73M$ 7.73M $ 7.73M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.73M$ 7.73M $ 7.73M Προμήθεια Κυκλοφορίας 7.20M 7.20M 7.20M Συνολικός Όγκος 7,202,287.671791 7,202,287.671791 7,202,287.671791

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Base USDC είναι $ 7.73M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WABASUSDC είναι 7.20M, με συνολική προσφορά 7202287.671791. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.73M