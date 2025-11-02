Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.999415 $ 0.999415 $ 0.999415 Κατώτ. 24H $ 1.046 $ 1.046 $ 1.046 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.999415$ 0.999415 $ 0.999415 Υψηλ. 24H $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Υψηλή συνέχεια $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 Χαμηλότερη τιμή $ 0.81731$ 0.81731 $ 0.81731 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.05%

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.029. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WABASGHO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.999415 και ενός υψηλού $ 1.046, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WABASGHO είναι $ 1.25, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.81731.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WABASGHO έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, -0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.05% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 14.92M$ 14.92M $ 14.92M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 14.92M$ 14.92M $ 14.92M Προμήθεια Κυκλοφορίας 14.89M 14.89M 14.89M Συνολικός Όγκος 14,886,883.01577197 14,886,883.01577197 14,886,883.01577197

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Base GHO είναι $ 14.92M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WABASGHO είναι 14.89M, με συνολική προσφορά 14886883.01577197. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.92M