Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Κατώτ. 24H $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Υψηλ. 24H $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Υψηλή συνέχεια $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Χαμηλότερη τιμή $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.77%

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.18. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WABASEURC μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.18 και ενός υψηλού $ 1.18, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WABASEURC είναι $ 1.2, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.16.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WABASEURC έχει αλλάξει κατά -0.08% την τελευταία ώρα, +0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 147.76K$ 147.76K $ 147.76K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 149.77K$ 149.77K $ 149.77K Προμήθεια Κυκλοφορίας 125.48K 125.48K 125.48K Συνολικός Όγκος 127,182.604281 127,182.604281 127,182.604281

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Base EURC είναι $ 147.76K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WABASEURC είναι 125.48K, με συνολική προσφορά 127182.604281. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 149.77K