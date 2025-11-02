Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 19.71 $ 19.71 $ 19.71 Κατώτ. 24H $ 20.32 $ 20.32 $ 20.32 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 19.71$ 19.71 $ 19.71 Υψηλ. 24H $ 20.32$ 20.32 $ 20.32 Υψηλή συνέχεια $ 37.8$ 37.8 $ 37.8 Χαμηλότερη τιμή $ 9.46$ 9.46 $ 9.46 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.64% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.35% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.05%

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $19.75. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAAVAWAVAX μεταξύ ενός χαμηλού $ 19.71 και ενός υψηλού $ 20.32, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAAVAWAVAX είναι $ 37.8, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 9.46.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAAVAWAVAX έχει αλλάξει κατά -0.64% την τελευταία ώρα, -0.35% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.05% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 112.63K$ 112.63K $ 112.63K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 112.63K$ 112.63K $ 112.63K Προμήθεια Κυκλοφορίας 5.71K 5.71K 5.71K Συνολικός Όγκος 5,713.351451418681 5,713.351451418681 5,713.351451418681

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Avalanche WAVAX είναι $ 112.63K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAAVAWAVAX είναι 5.71K, με συνολική προσφορά 5713.351451418681. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 112.63K