Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Κατώτ. 24H $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Υψηλ. 24H $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 Υψηλή συνέχεια $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 Χαμηλότερη τιμή $ 0.574882$ 0.574882 $ 0.574882 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.37% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.44%

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.17. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAAVAUSDT μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.17 και ενός υψηλού $ 1.22, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAAVAUSDT είναι $ 1.53, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.574882.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAAVAUSDT έχει αλλάξει κατά -1.37% την τελευταία ώρα, -1.72% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 201.54K$ 201.54K $ 201.54K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 195.62K$ 195.62K $ 195.62K Προμήθεια Κυκλοφορίας 172.41K 172.41K 172.41K Συνολικός Όγκος 167,339.218064 167,339.218064 167,339.218064

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Avalanche USDT είναι $ 201.54K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAAVAUSDT είναι 172.41K, με συνολική προσφορά 167339.218064. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 195.62K