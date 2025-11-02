Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Κατώτ. 24H $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Υψηλ. 24H $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Υψηλή συνέχεια $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Χαμηλότερη τιμή $ 0.566241$ 0.566241 $ 0.566241 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.35% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.73%

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.15. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAAVAUSDC μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.16 και ενός υψηλού $ 1.2, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAAVAUSDC είναι $ 1.51, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.566241.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAAVAUSDC έχει αλλάξει κατά -1.35% την τελευταία ώρα, -1.73% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 182.64K$ 182.64K $ 182.64K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 182.64K$ 182.64K $ 182.64K Προμήθεια Κυκλοφορίας 158.36K 158.36K 158.36K Συνολικός Όγκος 146,203.036639 146,203.036639 146,203.036639

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Avalanche USDC είναι $ 182.64K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAAVAUSDC είναι 158.36K, με συνολική προσφορά 146203.036639. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 182.64K