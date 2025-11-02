Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 22.69 $ 22.69 $ 22.69 Κατώτ. 24H $ 23.4 $ 23.4 $ 23.4 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 22.69$ 22.69 $ 22.69 Υψηλ. 24H $ 23.4$ 23.4 $ 23.4 Υψηλή συνέχεια $ 43.88$ 43.88 $ 43.88 Χαμηλότερη τιμή $ 14.82$ 14.82 $ 14.82 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.47% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.33% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.12%

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $22.74. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAAVASAVAX μεταξύ ενός χαμηλού $ 22.69 και ενός υψηλού $ 23.4, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAAVASAVAX είναι $ 43.88, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 14.82.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAAVASAVAX έχει αλλάξει κατά -0.47% την τελευταία ώρα, -0.33% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.12% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 275.20K$ 275.20K $ 275.20K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 275.20K$ 275.20K $ 275.20K Προμήθεια Κυκλοφορίας 12.10K 12.10K 12.10K Συνολικός Όγκος 12,101.18585485916 12,101.18585485916 12,101.18585485916

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Avalanche SAVAX είναι $ 275.20K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAAVASAVAX είναι 12.10K, με συνολική προσφορά 12101.18585485916. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 275.20K