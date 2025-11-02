Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 4,685.8 Υψηλ. 24H $ 4,733.58 Υψηλή συνέχεια $ 6,078.71 Χαμηλότερη τιμή $ 4,345.68 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.95%

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAARBWSTETH έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +0.32% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.95% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 773.34K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 773.34K Προμήθεια Κυκλοφορίας 164.51 Συνολικός Όγκος 164.5050275882243

