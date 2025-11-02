Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 4,041.31 $ 4,041.31 $ 4,041.31 Κατώτ. 24H $ 4,098.59 $ 4,098.59 $ 4,098.59 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 4,041.31$ 4,041.31 $ 4,041.31 Υψηλ. 24H $ 4,098.59$ 4,098.59 $ 4,098.59 Υψηλή συνέχεια $ 5,197.67$ 5,197.67 $ 5,197.67 Χαμηλότερη τιμή $ 3,698.84$ 3,698.84 $ 3,698.84 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.86%

Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $4,063.05. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAARBWETH μεταξύ ενός χαμηλού $ 4,041.31 και ενός υψηλού $ 4,098.59, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAARBWETH είναι $ 5,197.67, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 3,698.84.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAARBWETH έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +0.54% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Προμήθεια Κυκλοφορίας 279.65 279.65 279.65 Συνολικός Όγκος 279.6483564987592 279.6483564987592 279.6483564987592

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Arbitrum WETH είναι $ 1.14M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAARBWETH είναι 279.65, με συνολική προσφορά 279.6483564987592. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.14M