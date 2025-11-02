Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Κατώτ. 24H $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Υψηλ. 24H $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Υψηλή συνέχεια $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Χαμηλότερη τιμή $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.91% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.91%

Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.2. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAARBUSDT μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.2 και ενός υψηλού $ 1.21, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAARBUSDT είναι $ 1.23, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.094.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAARBUSDT έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.96M$ 5.96M $ 5.96M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.96M$ 5.96M $ 5.96M Προμήθεια Κυκλοφορίας 4.95M 4.95M 4.95M Συνολικός Όγκος 4,951,561.723202 4,951,561.723202 4,951,561.723202

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Arbitrum USDT είναι $ 5.96M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAARBUSDT είναι 4.95M, με συνολική προσφορά 4951561.723202. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.96M