Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Κατώτ. 24H $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Υψηλ. 24H $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Υψηλή συνέχεια $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Χαμηλότερη τιμή $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.19%

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.15. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAARBUSDCN μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.15 και ενός υψηλού $ 1.16, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAARBUSDCN είναι $ 1.18, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.046.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAARBUSDCN έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.19% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M Προμήθεια Κυκλοφορίας 4.29M 4.29M 4.29M Συνολικός Όγκος 4,291,858.291624 4,291,858.291624 4,291,858.291624

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Arbitrum USDCn είναι $ 4.94M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAARBUSDCN είναι 4.29M, με συνολική προσφορά 4291858.291624. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.94M