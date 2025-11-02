Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.074 $ 1.074 $ 1.074 Κατώτ. 24H $ 1.081 $ 1.081 $ 1.081 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.074$ 1.074 $ 1.074 Υψηλ. 24H $ 1.081$ 1.081 $ 1.081 Υψηλή συνέχεια $ 1.098$ 1.098 $ 1.098 Χαμηλότερη τιμή $ 0.976544$ 0.976544 $ 0.976544 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.21%

Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.075. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAARBGHO μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.074 και ενός υψηλού $ 1.081, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAARBGHO είναι $ 1.098, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.976544.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAARBGHO έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +0.02% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.21% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.76M$ 7.76M $ 7.76M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.76M$ 7.76M $ 7.76M Προμήθεια Κυκλοφορίας 7.22M 7.22M 7.22M Συνολικός Όγκος 7,223,614.732505271 7,223,614.732505271 7,223,614.732505271

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Arbitrum GHO είναι $ 7.76M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAARBGHO είναι 7.22M, με συνολική προσφορά 7223614.732505271. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.76M