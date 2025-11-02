Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 4,092.17 Υψηλ. 24H $ 4,128.19 Υψηλή συνέχεια $ 5,048.06 Χαμηλότερη τιμή $ 3,833.47 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.66%

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $4,103.77. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAARBEZETH μεταξύ ενός χαμηλού $ 4,092.17 και ενός υψηλού $ 4,128.19, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAARBEZETH είναι $ 5,048.06, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 3,833.47.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAARBEZETH έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +0.28% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 367.55K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 367.55K Προμήθεια Κυκλοφορίας 89.56 Συνολικός Όγκος 89.56273481706664

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped Aave Arbitrum ezETH είναι $ 367.55K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAARBEZETH είναι 89.56, με συνολική προσφορά 89.56273481706664. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 367.55K