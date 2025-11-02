Wrapped 0G (W0G) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.989125 $ 0.989125 $ 0.989125 Κατώτ. 24H $ 1.097 $ 1.097 $ 1.097 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.989125$ 0.989125 $ 0.989125 Υψηλ. 24H $ 1.097$ 1.097 $ 1.097 Υψηλή συνέχεια $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 Χαμηλότερη τιμή $ 0.989125$ 0.989125 $ 0.989125 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -8.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -43.84% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -43.84%

Wrapped 0G (W0G) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.989125. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές W0G μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.989125 και ενός υψηλού $ 1.097, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του W0G είναι $ 3.31, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.989125.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το W0G έχει αλλάξει κατά -2.00% την τελευταία ώρα, -8.24% τις τελευταίες 24 ώρες και -43.84% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wrapped 0G (W0G) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 12.01M$ 12.01M $ 12.01M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 12.01M$ 12.01M $ 12.01M Προμήθεια Κυκλοφορίας 12.14M 12.14M 12.14M Συνολικός Όγκος 12,139,349.0 12,139,349.0 12,139,349.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wrapped 0G είναι $ 12.01M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του W0G είναι 12.14M, με συνολική προσφορά 12139349.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.01M