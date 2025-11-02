Worthless Coin (WORTHLESS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00021697 Υψηλ. 24H $ 0.00029467 Υψηλή συνέχεια $ 0.02278096 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00019905 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.45% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.23% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.48%

Worthless Coin (WORTHLESS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00021684. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WORTHLESS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00021697 και ενός υψηλού $ 0.00029467, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WORTHLESS είναι $ 0.02278096, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00019905.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WORTHLESS έχει αλλάξει κατά -0.45% την τελευταία ώρα, -2.23% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.48% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Worthless Coin (WORTHLESS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 217.80K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 217.80K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.92M Συνολικός Όγκος 999,918,691.260954

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Worthless Coin είναι $ 217.80K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WORTHLESS είναι 999.92M, με συνολική προσφορά 999918691.260954. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 217.80K