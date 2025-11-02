Worthless (WORTHLESS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.03399596 $ 0.03399596 $ 0.03399596 Κατώτ. 24H $ 0.03877429 $ 0.03877429 $ 0.03877429 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.03399596$ 0.03399596 $ 0.03399596 Υψηλ. 24H $ 0.03877429$ 0.03877429 $ 0.03877429 Υψηλή συνέχεια $ 0.09603$ 0.09603 $ 0.09603 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01145166$ 0.01145166 $ 0.01145166 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.95% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +10.79% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.83%

Worthless (WORTHLESS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.03766468. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WORTHLESS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03399596 και ενός υψηλού $ 0.03877429, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WORTHLESS είναι $ 0.09603, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01145166.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WORTHLESS έχει αλλάξει κατά -0.95% την τελευταία ώρα, +10.79% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.83% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Worthless (WORTHLESS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 37.59M$ 37.59M $ 37.59M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 37.59M$ 37.59M $ 37.59M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Worthless είναι $ 37.59M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WORTHLESS είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 37.59M