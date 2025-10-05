Η σημερινή ζωντανή τιμή Worlds First Memecoin είναι 0.00223661 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LOLCOIN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LOLCOIN εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Worlds First Memecoin είναι 0.00223661 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LOLCOIN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LOLCOIN εύκολα στη MEXC τώρα.

Worlds First Memecoin Τιμή (LOLCOIN)

Live Τιμή 1 LOLCOIN σε USD

$0.00223661
$0.00223661
-11.20%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:32:36 (UTC+8)

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0021872
$ 0.0021872
Κατώτ. 24H
$ 0.00255007
$ 0.00255007
Υψηλ. 24H

$ 0.0021872
$ 0.0021872

$ 0.00255007
$ 0.00255007

$ 0.00795894
$ 0.00795894

$ 0
$ 0

-0.99%

-11.22%

+4.00%

+4.00%

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00223661. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LOLCOIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0021872 και ενός υψηλού $ 0.00255007, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LOLCOIN είναι $ 0.00795894, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LOLCOIN έχει αλλάξει κατά -0.99% την τελευταία ώρα, -11.22% τις τελευταίες 24 ώρες και +4.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Πληροφορίες αγοράς

$ 2.24M
$ 2.24M

--
--

$ 2.24M
$ 2.24M

999.61M
999.61M

999,612,754.218761
999,612,754.218761

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Worlds First Memecoin είναι $ 2.24M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LOLCOIN είναι 999.61M, με συνολική προσφορά 999612754.218761. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.24M

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Worlds First Memecoin σε USD ήταν $ -0.000282720576103554.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Worlds First Memecoin σε USD ήταν $ -0.0013664380.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Worlds First Memecoin σε USD ήταν $ -0.0000261862.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Worlds First Memecoin σε USD ήταν $ +0.001245637704170846.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000282720576103554-11.22%
30 ημέρες$ -0.0013664380-61.09%
60 Ημέρες$ -0.0000261862-1.17%
90 Ημέρες$ +0.001245637704170846+125.70%

Τι είναι Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Worlds First Memecoin Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Worlds First Memecoin (LOLCOIN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Worlds First Memecoin (LOLCOIN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Worlds First Memecoin.

Ελέγξτε την Worlds First Memecoin πρόβλεψη τιμής τώρα!

LOLCOIN σε Τοπικά Νομίσματα

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Worlds First Memecoin (LOLCOIN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του LOLCOIN token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

Πόσο αξίζει το Worlds First Memecoin (LOLCOIN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή LOLCOIN στο USD είναι 0.00223661 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή LOLCOIN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του LOLCOIN σε USD είναι $ 0.00223661. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Worlds First Memecoin;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το LOLCOIN είναι $ 2.24M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LOLCOIN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LOLCOIN είναι 999.61M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του LOLCOIN;
Το LOLCOIN πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00795894 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του LOLCOIN;
Το LOLCOIN είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του LOLCOIN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το LOLCOIN είναι -- USD.
Θα ανέβει το LOLCOIN υψηλότερα φέτος;
Το LOLCOIN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την LOLCOIN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
