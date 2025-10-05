Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0021872 $ 0.0021872 $ 0.0021872 Κατώτ. 24H $ 0.00255007 $ 0.00255007 $ 0.00255007 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0021872$ 0.0021872 $ 0.0021872 Υψηλ. 24H $ 0.00255007$ 0.00255007 $ 0.00255007 Υψηλή συνέχεια $ 0.00795894$ 0.00795894 $ 0.00795894 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.99% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -11.22% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.00%

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00223661. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LOLCOIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0021872 και ενός υψηλού $ 0.00255007, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LOLCOIN είναι $ 0.00795894, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LOLCOIN έχει αλλάξει κατά -0.99% την τελευταία ώρα, -11.22% τις τελευταίες 24 ώρες και +4.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.61M 999.61M 999.61M Συνολικός Όγκος 999,612,754.218761 999,612,754.218761 999,612,754.218761

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Worlds First Memecoin είναι $ 2.24M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LOLCOIN είναι 999.61M, με συνολική προσφορά 999612754.218761. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.24M