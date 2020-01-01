WorldCoin (WDC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το WorldCoin (WDC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες WorldCoin (WDC) Worldcoin is a decentralized cryptocurrency with the objective of it becoming the de-facto digital currency of the globe. Its 30 seconds average transaction confirmation time makes it ideal for everyday micro transactions like the purchase of coffee or groceries. Worldcoin is a deflationary currency with only 265,420,800 coins ever going to be created. Since it is decentralized, there is no central authority that issues this currency unlike fiat currencies. Worldcoin can be seen as a derivative of Bitcoin but much more business friendly due to its high speed transaction confirmation feature. Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.worldcoin.global/ Αγοράστε WDC τώρα!

WorldCoin (WDC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για WorldCoin (WDC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 365.36K $ 365.36K $ 365.36K Συνολική προμήθεια: $ 140.48M $ 140.48M $ 140.48M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 140.48M $ 140.48M $ 140.48M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 365.36K $ 365.36K $ 365.36K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.03189473 $ 0.03189473 $ 0.03189473 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00179937 $ 0.00179937 $ 0.00179937 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0026008 $ 0.0026008 $ 0.0026008 Μάθετε περισσότερα για την τιμή WorldCoin (WDC)

Tokenomics WorldCoin (WDC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του WorldCoin (WDC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WDC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WDC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WDC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WDC token!

