World Computer Money (WCM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00004963 Υψηλ. 24H $ 0.00005047 Υψηλή συνέχεια $ 0.00125507 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00004668 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.96% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.82%

World Computer Money (WCM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00004984. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WCM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00004963 και ενός υψηλού $ 0.00005047, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WCM είναι $ 0.00125507, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00004668.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WCM έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.96% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.82% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

World Computer Money (WCM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 46.10K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 46.10K Προμήθεια Κυκλοφορίας 924.93M Συνολικός Όγκος 924,929,416.8968393

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του World Computer Money είναι $ 46.10K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WCM είναι 924.93M, με συνολική προσφορά 924929416.8968393. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 46.10K