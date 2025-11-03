ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή World Computer Money είναι 0.00004984 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο WCM σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής WCM εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το WCM

Πληροφορίες Τιμής WCM

Τι είναι το WCM

Επίσημος Ιστότοπος WCM

Tokenomics WCM

Προβλέψεις Τιμών WCM

World Computer Money Τιμή (WCM)

Live Τιμή 1 WCM σε USD

Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
World Computer Money (WCM) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:29:44 (UTC+8)

World Computer Money (WCM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00004963
$ 0.00004963$ 0.00004963
Κατώτ. 24H
$ 0.00005047
$ 0.00005047$ 0.00005047
Υψηλ. 24H

$ 0.00004963
$ 0.00004963$ 0.00004963

$ 0.00005047
$ 0.00005047$ 0.00005047

$ 0.00125507
$ 0.00125507$ 0.00125507

$ 0.00004668
$ 0.00004668$ 0.00004668

--

-0.96%

-5.82%

-5.82%

World Computer Money (WCM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00004984. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WCM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00004963 και ενός υψηλού $ 0.00005047, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WCM είναι $ 0.00125507, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00004668.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WCM έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.96% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.82% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

World Computer Money (WCM) Πληροφορίες αγοράς

$ 46.10K
$ 46.10K$ 46.10K

--
----

$ 46.10K
$ 46.10K$ 46.10K

924.93M
924.93M 924.93M

924,929,416.8968393
924,929,416.8968393 924,929,416.8968393

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του World Computer Money είναι $ 46.10K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WCM είναι 924.93M, με συνολική προσφορά 924929416.8968393. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 46.10K

World Computer Money (WCM) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από World Computer Money σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από World Computer Money σε USD ήταν $ -0.0000276358.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από World Computer Money σε USD ήταν $ -0.0000464234.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από World Computer Money σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.96%
30 ημέρες$ -0.0000276358-55.44%
60 Ημέρες$ -0.0000464234-93.14%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι World Computer Money (WCM)

World Computer Money (WCM) is a community-driven ERC-20 token on Ethereum that plays on the long-standing “world computer” narrative around the Ethereum Virtual Machine. The project positions WCM as a cultural/meme asset rather than a protocol with promised yields or product features. It exists primarily for on-chain transfer and trading, with initial liquidity and price discovery occurring on Uniswap; the project communicates via its X account and Telegram.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

World Computer Money (WCM) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

World Computer Money Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το World Computer Money (WCM) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία World Computer Money (WCM) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το World Computer Money.

Ελέγξτε την World Computer Money πρόβλεψη τιμής τώρα!

WCM σε Τοπικά Νομίσματα

World Computer Money (WCM) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του World Computer Money (WCM) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του WCM token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με World Computer Money (WCM)

Πόσο αξίζει το World Computer Money (WCM) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή WCM στο USD είναι 0.00004984 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή WCM σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του WCM σε USD είναι $ 0.00004984. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του World Computer Money;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το WCM είναι $ 46.10K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του WCM;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του WCM είναι 924.93M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του WCM;
Το WCM πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00125507 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του WCM;
Το WCM είχε τιμή ATL ύψους 0.00004668 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του WCM;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το WCM είναι -- USD.
Θα ανέβει το WCM υψηλότερα φέτος;
Το WCM μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την WCM πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:29:44 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

