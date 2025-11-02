World Cat (WORLD CAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.02051595 $ 0.02220425 Κατώτ. 24H $ 0.02051595 Υψηλ. 24H $ 0.02220425 Υψηλή συνέχεια $ 0.09714 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.81% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.71%

World Cat (WORLD CAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02060393. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WORLD CAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02051595 και ενός υψηλού $ 0.02220425, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WORLD CAT είναι $ 0.09714, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WORLD CAT έχει αλλάξει κατά -0.81% την τελευταία ώρα, -4.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

World Cat (WORLD CAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.65M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.65M Προμήθεια Κυκλοφορίας 80.00M Συνολικός Όγκος 79,999,978.71555756

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του World Cat είναι $ 1.65M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WORLD CAT είναι 80.00M, με συνολική προσφορά 79999978.71555756. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.65M