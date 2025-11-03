WONEY (WONEY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +60.72% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +43.89% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +74.44%

WONEY (WONEY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WONEY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WONEY είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WONEY έχει αλλάξει κατά +60.72% την τελευταία ώρα, +43.89% τις τελευταίες 24 ώρες και +74.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WONEY (WONEY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 20.15K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 20.15K Προμήθεια Κυκλοφορίας 871.71M Συνολικός Όγκος 871,710,019.254017

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WONEY είναι $ 20.15K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WONEY είναι 871.71M, με συνολική προσφορά 871710019.254017. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 20.15K