Η σημερινή ζωντανή τιμή WONEY είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο WONEY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής WONEY εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή WONEY είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο WONEY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής WONEY εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το WONEY

Πληροφορίες Τιμής WONEY

Τι είναι το WONEY

Επίσημος Ιστότοπος WONEY

Tokenomics WONEY

Προβλέψεις Τιμών WONEY

WONEY Λογότ.

WONEY Τιμή (WONEY)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 WONEY σε USD

--
----
+22.70%1D
mexc
USD
WONEY (WONEY) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:29:36 (UTC+8)

WONEY (WONEY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+60.72%

+43.89%

+74.44%

+74.44%

WONEY (WONEY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WONEY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WONEY είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WONEY έχει αλλάξει κατά +60.72% την τελευταία ώρα, +43.89% τις τελευταίες 24 ώρες και +74.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WONEY (WONEY) Πληροφορίες αγοράς

$ 20.15K
$ 20.15K$ 20.15K

--
----

$ 20.15K
$ 20.15K$ 20.15K

871.71M
871.71M 871.71M

871,710,019.254017
871,710,019.254017 871,710,019.254017

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WONEY είναι $ 20.15K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WONEY είναι 871.71M, με συνολική προσφορά 871710019.254017. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 20.15K

WONEY (WONEY) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από WONEY σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από WONEY σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από WONEY σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από WONEY σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+43.89%
30 ημέρες$ 0+24.91%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι WONEY (WONEY)

$WONEY is a community-driven meme token created to unify and represent the diverse meme communities in the crypto ecosystem. Its purpose is to serve as a cultural currency for meme enthusiasts, offering a fun and recognizable medium of exchange across different communities. A portion of the supply has already been burned, introducing scarcity from the beginning. The project is listed on decentralized exchanges and is fully transparent about its nature: $WONEY has no intrinsic financial value and should not be considered an investment. It is designed purely for entertainment, community engagement, and as a symbol of the meme culture within the digital asset space.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

WONEY (WONEY) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

WONEY Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το WONEY (WONEY) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία WONEY (WONEY) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το WONEY.

Ελέγξτε την WONEY πρόβλεψη τιμής τώρα!

WONEY σε Τοπικά Νομίσματα

WONEY (WONEY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του WONEY (WONEY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του WONEY token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με WONEY (WONEY)

Πόσο αξίζει το WONEY (WONEY) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή WONEY στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή WONEY σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του WONEY σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του WONEY;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το WONEY είναι $ 20.15K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του WONEY;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του WONEY είναι 871.71M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του WONEY;
Το WONEY πέτυχε τιμή ATH ύψους 0 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του WONEY;
Το WONEY είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του WONEY;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το WONEY είναι -- USD.
Θα ανέβει το WONEY υψηλότερα φέτος;
Το WONEY μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την WONEY πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
WONEY (WONEY) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

