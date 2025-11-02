Womo (WM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.300774 $ 0.300774 $ 0.300774 Κατώτ. 24H $ 0.316773 $ 0.316773 $ 0.316773 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.300774$ 0.300774 $ 0.300774 Υψηλ. 24H $ 0.316773$ 0.316773 $ 0.316773 Υψηλή συνέχεια $ 0.694689$ 0.694689 $ 0.694689 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.21% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.55% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.55%

Womo (WM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.302257. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.300774 και ενός υψηλού $ 0.316773, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WM είναι $ 0.694689, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WM έχει αλλάξει κατά +0.21% την τελευταία ώρα, -2.97% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.55% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Womo (WM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 302.28K$ 302.28K $ 302.28K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 302.28K$ 302.28K $ 302.28K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00M 1.00M 1.00M Συνολικός Όγκος 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Womo είναι $ 302.28K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WM είναι 1.00M, με συνολική προσφορά 1000077.480174482. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 302.28K