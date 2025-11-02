Woffle (WOF) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00006878 $ 0.00006878 $ 0.00006878 Κατώτ. 24H $ 0.00007037 $ 0.00007037 $ 0.00007037 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00006878$ 0.00006878 $ 0.00006878 Υψηλ. 24H $ 0.00007037$ 0.00007037 $ 0.00007037 Υψηλή συνέχεια $ 0.00244579$ 0.00244579 $ 0.00244579 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00006858$ 0.00006858 $ 0.00006858 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.10% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.38% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.38%

Woffle (WOF) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00006929. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WOF μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00006878 και ενός υψηλού $ 0.00007037, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WOF είναι $ 0.00244579, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00006858.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WOF έχει αλλάξει κατά -0.10% την τελευταία ώρα, -0.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -32.38% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Woffle (WOF) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 69.29K$ 69.29K $ 69.29K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 69.29K$ 69.29K $ 69.29K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.95M 999.95M 999.95M Συνολικός Όγκος 999,951,975.480105 999,951,975.480105 999,951,975.480105

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Woffle είναι $ 69.29K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WOF είναι 999.95M, με συνολική προσφορά 999951975.480105. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 69.29K