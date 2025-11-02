WILDWEST (WILDW) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00010449 $ 0.00010449 $ 0.00010449 Κατώτ. 24H $ 0.00012726 $ 0.00012726 $ 0.00012726 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00010449$ 0.00010449 $ 0.00010449 Υψηλ. 24H $ 0.00012726$ 0.00012726 $ 0.00012726 Υψηλή συνέχεια $ 0.00026525$ 0.00026525 $ 0.00026525 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00010449$ 0.00010449 $ 0.00010449 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.92% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -8.81% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.27%

WILDWEST (WILDW) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00011362. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WILDW μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00010449 και ενός υψηλού $ 0.00012726, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WILDW είναι $ 0.00026525, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00010449.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WILDW έχει αλλάξει κατά -0.92% την τελευταία ώρα, -8.81% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.27% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WILDWEST (WILDW) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 113.62K$ 113.62K $ 113.62K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 113.62K$ 113.62K $ 113.62K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WILDWEST είναι $ 113.62K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WILDW είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 113.62K