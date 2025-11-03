Wiki Agent (WIKI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00024001$ 0.00024001 $ 0.00024001 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000839$ 0.00000839 $ 0.00000839 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.73%

Wiki Agent (WIKI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000912. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WIKI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WIKI είναι $ 0.00024001, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000839.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WIKI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +1.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wiki Agent (WIKI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.12K$ 9.12K $ 9.12K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.12K$ 9.12K $ 9.12K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wiki Agent είναι $ 9.12K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WIKI είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.12K