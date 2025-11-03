WHATRR (WHATRR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001539 $ 0.00001539 $ 0.00001539 Κατώτ. 24H $ 0.0000163 $ 0.0000163 $ 0.0000163 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001539$ 0.00001539 $ 0.00001539 Υψηλ. 24H $ 0.0000163$ 0.0000163 $ 0.0000163 Υψηλή συνέχεια $ 0.00003584$ 0.00003584 $ 0.00003584 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001281$ 0.00001281 $ 0.00001281 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.13% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.38% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.38%

WHATRR (WHATRR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001565. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WHATRR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001539 και ενός υψηλού $ 0.0000163, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WHATRR είναι $ 0.00003584, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001281.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WHATRR έχει αλλάξει κατά -0.13% την τελευταία ώρα, -0.31% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.38% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WHATRR (WHATRR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 313.23K$ 313.23K $ 313.23K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 313.23K$ 313.23K $ 313.23K Προμήθεια Κυκλοφορίας 20.00B 20.00B 20.00B Συνολικός Όγκος 19,999,780,014.03275 19,999,780,014.03275 19,999,780,014.03275

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WHATRR είναι $ 313.23K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WHATRR είναι 20.00B, με συνολική προσφορά 19999780014.03275. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 313.23K