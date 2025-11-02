WhaleAI (WHAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.17471 $ 0.17471 $ 0.17471 Κατώτ. 24H $ 0.176661 $ 0.176661 $ 0.176661 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.17471$ 0.17471 $ 0.17471 Υψηλ. 24H $ 0.176661$ 0.176661 $ 0.176661 Υψηλή συνέχεια $ 0.532364$ 0.532364 $ 0.532364 Χαμηλότερη τιμή $ 0.068646$ 0.068646 $ 0.068646 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.78%

WhaleAI (WHAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.176208. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WHAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.17471 και ενός υψηλού $ 0.176661, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WHAI είναι $ 0.532364, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.068646.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WHAI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.86% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WhaleAI (WHAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 176.21K$ 176.21K $ 176.21K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 176.21K$ 176.21K $ 176.21K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00M 1.00M 1.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WhaleAI είναι $ 176.21K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WHAI είναι 1.00M, με συνολική προσφορά 1000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 176.21K