Πληροφορίες WHALE (WHALE) WHALE is the omni-versal membership club for the natively digital, focused on immersing our WHALE Members in the renaissance of digital art and culture. Powered by the club's native social token, $WHALE, and the club treasury, the WHALE Vault, WHALE delivers physical and metaversal content, information and experiences for a new generation of digital enthusiasts. Established in 2020 by the pseudonymous WhaleShark, WHALE boasts over 25,000 members worldwide, all focused on the longer term discussion and immersion of Web 3 and the revolution of true digital asset scarcity, ownership and management. WHALE has emerged as the largest social token community in the world funded by the most valuable collection of NFTs in the world. Areas of focus include: Digital Art Digital Photography Digital Music Decentralised Gaming Metaverse Join the better and longer term discussion about NFTs with WHALE across our social media channels: Discord.gg/WHALE Twitter.com/ WHALEMembers https://whale.me/ Επίσημη ιστοσελίδα: https://whale.me/ Αγοράστε WHALE τώρα!

WHALE (WHALE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για WHALE (WHALE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 6.71M $ 6.71M $ 6.71M Συνολική προμήθεια: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 6.71M $ 6.71M $ 6.71M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 52.37 $ 52.37 $ 52.37 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00011894 $ 0.00011894 $ 0.00011894 Τρέχουσα τιμή: $ 0.6702 $ 0.6702 $ 0.6702 Μάθετε περισσότερα για την τιμή WHALE (WHALE)

Tokenomics WHALE (WHALE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του WHALE (WHALE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WHALE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WHALE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WHALE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WHALE token!

