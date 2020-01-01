wenlambo (WENLAMBO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το wenlambo (WENLAMBO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες wenlambo (WENLAMBO) WenLambo is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that embraces meme culture by referencing the iconic “Wen Lambo?” phrase, symbolizing speculative enthusiasm in crypto. It has a fixed supply of 10 million tokens, no presale, no team allocation, and a renounced contract. The project is deflationary through token buybacks and burns, with no promised utility or roadmap, reflecting a purely community-driven experiment. Επίσημη ιστοσελίδα: https://wenlambo.vip/ Αγοράστε WENLAMBO τώρα!

wenlambo (WENLAMBO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για wenlambo (WENLAMBO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 8.50K $ 8.50K $ 8.50K Συνολική προμήθεια: $ 98.01M $ 98.01M $ 98.01M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 98.01M $ 98.01M $ 98.01M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 8.50K $ 8.50K $ 8.50K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00595434 $ 0.00595434 $ 0.00595434 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή wenlambo (WENLAMBO)

Tokenomics wenlambo (WENLAMBO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του wenlambo (WENLAMBO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WENLAMBO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WENLAMBO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WENLAMBO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WENLAMBO token!

Πρόβλεψη Τιμής WENLAMBO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το WENLAMBO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του WENLAMBO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του WENLAMBO Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!