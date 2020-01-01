Welshare Health Token (WEL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Welshare Health Token (WEL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Welshare Health Token (WEL) Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.welshare.health/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://whitepaper.welshare.health/ Αγοράστε WEL τώρα!

Welshare Health Token (WEL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Welshare Health Token (WEL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 598.56K $ 598.56K $ 598.56K Συνολική προμήθεια: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 245.74M $ 245.74M $ 245.74M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.146838 $ 0.146838 $ 0.146838 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00175715 $ 0.00175715 $ 0.00175715 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00243568 $ 0.00243568 $ 0.00243568 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Welshare Health Token (WEL)

Tokenomics Welshare Health Token (WEL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Welshare Health Token (WEL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WEL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WEL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WEL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WEL token!

Πρόβλεψη Τιμής WEL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το WEL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του WEL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του WEL Token τώρα!

