Πληροφορίες Weird Medieval Memes (WMM) Weird Medieval Memes is an AI Medieval Meme Generator that anyone can use, made by Fab1an (Slop creator). Ran as a CTO, WMM has a vibrant community sharing the very best medieval memes. Welcome to the Medieval Ages, where AI Medieval Memes have taken hold on everyones captivation. Created by Fab1an, this AI Medieval Meme Generator has become more than just a tool, it's a community that care about generating and sharing hilarious medieval memes. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.medievalmemes.ai Αγοράστε WMM τώρα!

Weird Medieval Memes (WMM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Weird Medieval Memes (WMM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 245.07K $ 245.07K $ 245.07K Συνολική προμήθεια: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 245.07K $ 245.07K $ 245.07K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.02825946 $ 0.02825946 $ 0.02825946 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0001162 $ 0.0001162 $ 0.0001162 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00024377 $ 0.00024377 $ 0.00024377 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Weird Medieval Memes (WMM)

Tokenomics Weird Medieval Memes (WMM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Weird Medieval Memes (WMM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WMM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WMM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WMM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WMM token!

Πρόβλεψη Τιμής WMM Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το WMM; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του WMM συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του WMM Token τώρα!

