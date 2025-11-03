WECO (WECO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00009415 Υψηλ. 24H $ 0.00011068 Υψηλή συνέχεια $ 0.00024876 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00004419 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.19% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -10.57% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +17.40%

WECO (WECO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00009413. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WECO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00009415 και ενός υψηλού $ 0.00011068, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WECO είναι $ 0.00024876, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00004419.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WECO έχει αλλάξει κατά -0.19% την τελευταία ώρα, -10.57% τις τελευταίες 24 ώρες και +17.40% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WECO (WECO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 94.13K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 94.13K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WECO είναι $ 94.13K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WECO είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 94.13K